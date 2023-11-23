Соловьев сообщил о смерти раненого в Запорожской области журналиста Бориса Максудова

Умер раненный при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области военкор телеканала «Россия 24» Борис Максудов. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев.





22 ноября в Минобороны России сообщили, что удар по группе сотрудников СМИ был нанесен осколочным боеприпасом с беспилотника. Журналисты готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области.





Сообщалось, что корреспондент ВГТРК Борис Максудов получил осколочные ранения и был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России.





По данным ведомства, Максудову была оказана вся необходимая медицинская помощь. Соловьев также указал, что журналист скончался в больнице.





Погибший работал в зоне спецоперации с самого ее начала. Последняя командировка продлилась около месяца.





Карьеру на телевидении Максудов начал в ГТРК «Сочи», где работал корреспондентом-журналистом с 2005 года по 2007-й. Четыре года проработал собкором «Нового телевидения Кубани». В 2013-2018 годах заведовал сочинским корреспондентским пунктом федерального телеканала «ТВ Центр».