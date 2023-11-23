В Индии погиб актер кукольного театра из Марий Эл

В республиканском театре кукол Йошкар-Олы сообщили, что в Индии погиб актер Максим Белецкий. Обстоятельства его гибели не уточняются.





Белецкий будет кремирован и похоронен в Индии, подчеркнули в кукольном театре со ссылкой на информацию от родственников погибшего.





Актер служил в театре в 2007-2021 годах. Известно также, что он получил режиссерское образование в Российском государственном институте сценических искусств в Санкт-Петербурге.





Это не первый случай гибели россиян в Индии за минувшую неделю. 18 ноября в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш были обнаружены тела двух российских туристов — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.





Их тела нашли в термальном бассейне. Правоохранительные органы не увидели криминальной составляющей в гибели россиян, идет следствие.