На мосту на границе США и Канады прогремел взрыв

Мост через Ниагарский водопад, расположенный на границе Канады и США, закрыли после взрыва автомобиля на пропускном пункте. Об этом сообщает телеканал ABC News. По его данным, сейчас на месте ЧП работает «значительное количество сотрудников правоохранительных органов».





Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило в соцсети X, что ведет расследование инцидента совместно с местными и федеральными силовыми структурами. Подробностей произошедшего ведомство не привело.





Как передает Fox News со ссылкой на источник, находившиеся в авто пассажиры погибли, получил ранения пограничник. Кроме того, по данным телеканала, в ФБР этот взрыв расследуется как попытка теракта.





Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул проинформирована о произошедшем. В соцсети X она заверила, что власти внимательно следят за ситуацией, представители госорганов находятся на месте и готовы помочь.





Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что власти страны собирают информацию о взрыве и находятся на связи с американскими коллегами. По его словам, после этого ЧП рассматривается вопрос о введении дополнительных мер безопасности на всех погранпунктах.