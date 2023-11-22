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«По приколу можно выехать на встречку и оказаться на кладбище»: в Госдуме оценили ситуацию с блогером Никандровым, заявившим на себя в Минюст
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Ранее журналиста признали иноагентом undefined
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«По приколу можно выехать на встречку и оказаться на кладбище»: в Госдуме оценили ситуацию с блогером Никандровым, заявившим на себя в Минюст

Ранее журналиста признали иноагентом

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался по поводу недавнего случая, когда молодой блогер и предприниматель из Подмосковья Марат Никандров преднамеренно заполнил специальную форму на сайте Минюста РФ и был признан иноагентом.


«Нельзя по приколу относиться к нормам действующего законодательства. По приколу можно выехать на встречную полосу и оказаться на кладбище. <> Надо ответственно относиться к тому, что ты делаешь!» — сказал Нилов. 


Если «по приколу» опубликовать свои персональные данные на каком-нибудь сайте, то можно лишиться своих денег и имущества, добавил парламентарий.


«Поэтому эта позиция «по приколу» вызывает вопрос. Совершеннолетний, вменяемый, здоровый человек. Решил пошутить? А как должна была система работать, если эта система позволяет человеку такой статус приобретать, когда он вводит персональные данные?» — удивился депутат.


По информации Нилова, Минюст уже обратил внимание на вопрос защиты персональных данных. «Конечно, здесь должно быть только личное участие, ты лично должен подавать соответствующие данные. <> Должна быть некая идентификация», — сказал парламентарий.


Ранее Никандров рассказал СМИ, что сам «по приколу» написал на себя заявление о включении в список иностранных агентов. Блогер говорит, что у него нет иностранного финансирования или других причин для включения в этот перечень, но Минюст почему-то все равно внес его в реестр.


17 ноября он был признан иноагентом вместе с актрисой Яной Трояновой, журналистом Ильей Бером, политологом Александром Морозовым и основателем проекта «Идите лесом» Григорием Свердлиным.

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#иноагент #ярослав нилов #госдума
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