«По приколу можно выехать на встречку и оказаться на кладбище»: в Госдуме оценили ситуацию с блогером Никандровым, заявившим на себя в Минюст

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался по поводу недавнего случая, когда молодой блогер и предприниматель из Подмосковья Марат Никандров преднамеренно заполнил специальную форму на сайте Минюста РФ и был признан иноагентом.





«Нельзя по приколу относиться к нормам действующего законодательства. По приколу можно выехать на встречную полосу и оказаться на кладбище. <…> Надо ответственно относиться к тому, что ты делаешь!» — сказал Нилов.





Если «по приколу» опубликовать свои персональные данные на каком-нибудь сайте, то можно лишиться своих денег и имущества, добавил парламентарий.





«Поэтому эта позиция «по приколу» вызывает вопрос. Совершеннолетний, вменяемый, здоровый человек. Решил пошутить? А как должна была система работать, если эта система позволяет человеку такой статус приобретать, когда он вводит персональные данные?» — удивился депутат.





По информации Нилова, Минюст уже обратил внимание на вопрос защиты персональных данных. «Конечно, здесь должно быть только личное участие, ты лично должен подавать соответствующие данные. <…> Должна быть некая идентификация», — сказал парламентарий.





Ранее Никандров рассказал СМИ, что сам «по приколу» написал на себя заявление о включении в список иностранных агентов. Блогер говорит, что у него нет иностранного финансирования или других причин для включения в этот перечень, но Минюст почему-то все равно внес его в реестр.





17 ноября он был признан иноагентом вместе с актрисой Яной Трояновой, журналистом Ильей Бером, политологом Александром Морозовым и основателем проекта «Идите лесом» Григорием Свердлиным.