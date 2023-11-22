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Захарова прокомментировала слухи о назначении новым генсеком НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте
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Официальный представитель МИД РФ уверена, что антироссийская политика альянса не изменится при смене руководителя Фото: Global Look Press / Сергей Петров
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Захарова прокомментировала слухи о назначении новым генсеком НАТО премьер-министра Нидерландов Марка Рютте

Официальный представитель МИД РФ уверена, что антироссийская политика альянса не изменится при смене руководителя

Фото: Global Look Press / Сергей Петров

Информационное агентство Bloomberg 21 ноября опубликовало новость о том, что новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, антироссийская политика НАТО не изменится при любом новом руководителе альянса.


«Агрессивная нацеленность и антироссийская заряженность блока зафиксированы в доктринальных документах НАТО. Что привнесет новое руководство альянса — вопрос не наш», — заявила Daily Storm Захарова.


«Отношений у России с НАТО нет», — подчеркнула представитель МИД РФ.


По информации источников Bloomberg, нынешний премьер-министр Нидерландов — наиболее желанный кандидат на роль нового генерального секретаря НАТО среди стран — участниц альянса. Передать полномочия новому руководителю действующий генсек Йенс Столтенберг должен в октябре 2024 года. 


Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил властям провести совместные учения с НАТО. Захарова заявила Daily Storm, что лучше всего свою позицию по данному вопросу смогут высказать сами граждане Сербии. Она также отметила, что считает намерения военно-политического блока негативными по отношению к России.

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