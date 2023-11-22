Информационное агентство Bloomberg 21 ноября опубликовало новость о том, что новым генеральным секретарем НАТО может стать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, антироссийская политика НАТО не изменится при любом новом руководителе альянса.





«Агрессивная нацеленность и антироссийская заряженность блока зафиксированы в доктринальных документах НАТО. Что привнесет новое руководство альянса — вопрос не наш», — заявила Daily Storm Захарова.





«Отношений у России с НАТО нет», — подчеркнула представитель МИД РФ.





По информации источников Bloomberg, нынешний премьер-министр Нидерландов — наиболее желанный кандидат на роль нового генерального секретаря НАТО среди стран — участниц альянса. Передать полномочия новому руководителю действующий генсек Йенс Столтенберг должен в октябре 2024 года.





Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил властям провести совместные учения с НАТО. Захарова заявила Daily Storm, что лучше всего свою позицию по данному вопросу смогут высказать сами граждане Сербии. Она также отметила, что считает намерения военно-политического блока негативными по отношению к России.