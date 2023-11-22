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Мосгордума приняла бюджет столицы на 2024 год, свыше 50% средств будет направлено на социальную сферу
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Доходы бюджета Москвы в 2024 году составят 4,3 триллиона рублей undefined
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Мосгордума приняла бюджет столицы на 2024 год, свыше 50% средств будет направлено на социальную сферу

Доходы бюджета Москвы в 2024 году составят 4,3 триллиона рублей

Мосгордума приняла закон «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-го и 2026 года». Руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова сообщила, что законопроект «обеспечивает безусловное выполнение всех социальных обязательств перед москвичами, а также предусматривает необходимый для функционирования и развития города объем средств». 


Из документа следует, что доходы бюджета Москвы в 2024 году составят 4,3 триллиона, в 2025 году — почти 4,6 триллиона, а в 2026 году — около 4,9 триллиона рублей. Расходы в 2024 году ожидаются на уровне 4,8 триллиона рублей. В 2025 году этот показатель составит 5 триллионов, а в 2026 году — более 5,1 триллиона рублей. 


По словам Зяббаровой, на оказание мер социальной поддержки в 2024 году предусмотрено более 600 миллиардов рублей. Они коснутся около 4,5 миллиона москвичей. 


Власти напомнили, что с 1 января предусмотрена индексация размеров социальных выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения, людям с ограниченными возможностями.


Помимо выплат, сохраняется широкая система мер поддержки в натуральной форме: по оплате жилищно-коммунальных услуг, предоставлению бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте, обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, приобретению путевок в санаторно-курортные учреждения, обеспечению лекарственными препаратами, добавила Зяббарова. 


На программу «Столичное образование» в 2024 году предусмотрены средства в объеме почти 548 миллиардов рублей.

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#бюджет #социальная сфера #москва #экономика #мосгордума #финансы
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