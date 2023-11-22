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В погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети»
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Поток людей, желающих пересечь госграницу без надлежащих документов, за несколько недель увеличился, указали в ведомстве undefined
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В погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети»

Поток людей, желающих пересечь госграницу без надлежащих документов, за несколько недель увеличился, указали в ведомстве

В пограничной службе Финляндии констатировали, что число просителей убежища, прибывающих из России в Финляндию без документов, значительно возросло, особенно за последние несколько недель. В связи с этим правительство решило ограничить въезд из России в Финляндию, закрыв четыре пункта пересечения границы («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала») до 18 февраля 2024 года.

 

Представитель ведомства заявил телеканалу RTVI, что к 22 ноября общее число въехавших в страну просителей убежища превысило 700 человек. Большинство из них — граждане третьих стран Ближнего Востока и Африки. Власти подчеркнули, что у них «есть четкие указания на то, что в это явление также вовлечены организованные преступные сети». 


Сейчас между Финляндией и Россией открыты четыре пункта пропуска. Правительство регулярно оценивает возможность дальнейших мер в том случае, если это явление не прекратится, пояснили в погранслужбе. Кроме того, Финляндия еще задолго до инцидента начала строить забор на границе с Россией, напомнили в ведомстве. 


В настоящее время каких-либо дополнительных изменений введено не было, ответили в погранслужбе на вопрос о возможном полном закрытии границ с РФ. 


Ранее в МИД России опровергли обвинения властей Финляндии в том, что РФ устроила кризис с нелегальными мигрантами на границе. 


Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что финскому послу «был заявлен протест в связи с таким решением финского правительства и категорически отведены утверждения о якобы осознанных действиях России по организации миграционных потоков в сторону Финляндии». 

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В Минюсте Финляндии отклонили идею правительства об усилении ограничений на границе с Россией

Представитель ведомства счел, что просители убежища не смогут подавать заявления 21 ноября 2023
Dailystorm - В Минюсте Финляндии отклонили идею правительства об усилении ограничений на границе с Россией
#африка #финляндия #мигранты
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