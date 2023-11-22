В погранслужбе Финляндии заявили, что в кризис с мигрантами на границе с Россией «вовлечены организованные преступные сети»

В пограничной службе Финляндии констатировали, что число просителей убежища, прибывающих из России в Финляндию без документов, значительно возросло, особенно за последние несколько недель. В связи с этим правительство решило ограничить въезд из России в Финляндию, закрыв четыре пункта пересечения границы («Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала») до 18 февраля 2024 года.

Представитель ведомства заявил телеканалу RTVI, что к 22 ноября общее число въехавших в страну просителей убежища превысило 700 человек. Большинство из них — граждане третьих стран Ближнего Востока и Африки. Власти подчеркнули, что у них «есть четкие указания на то, что в это явление также вовлечены организованные преступные сети».





Сейчас между Финляндией и Россией открыты четыре пункта пропуска. Правительство регулярно оценивает возможность дальнейших мер в том случае, если это явление не прекратится, пояснили в погранслужбе. Кроме того, Финляндия еще задолго до инцидента начала строить забор на границе с Россией, напомнили в ведомстве.





В настоящее время каких-либо дополнительных изменений введено не было, ответили в погранслужбе на вопрос о возможном полном закрытии границ с РФ.





Ранее в МИД России опровергли обвинения властей Финляндии в том, что РФ устроила кризис с нелегальными мигрантами на границе.





Официальный представитель ведомства Мария Захарова пояснила, что финскому послу «был заявлен протест в связи с таким решением финского правительства и категорически отведены утверждения о якобы осознанных действиях России по организации миграционных потоков в сторону Финляндии».