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В Минюсте Финляндии отклонили идею правительства об усилении ограничений на границе с Россией
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Представитель ведомства счел, что просители убежища не смогут подавать заявления undefined
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В Минюсте Финляндии отклонили идею правительства об усилении ограничений на границе с Россией

Представитель ведомства счел, что просители убежища не смогут подавать заявления

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен отклонил идею правительства республики об ужесточении ограничений на границе с Россией. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на канцелярию канцлера юстиции.


21 ноября издание сообщило со ссылкой на источники в кабмине, что правительство намерено полностью закрыть границу с РФ для просителей убежища. Такое решение разрабатывают из-за «российской операции влияния по отправке в республику беженцев из арабских стран».


Пуумалайнен счел, что просители убежища не смогут подавать заявления при ужесточении ограничений. По словам вице-канцлера юстиции, предложение не содержит гарантий того, что у людей останется возможность обратиться за международной защитой, закрепленной в Конституции Финляндии, законодательстве ЕС, Европейской конвенции по правам человека и других документах.


С идеей ужесточить ограничения на границе с Россией выступило МВД Финляндии. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил после решения Пуумалайнена, что правительство продолжит работу по возможным ограничением на границе с РФ.


С 18 ноября Финляндия закрыла четыре погранперехода: «Ваалимаа», «Нуйамаа», «Иматра» и «Нииралаа». C российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» в Ленобласти и «Вяртсиля» в Карелии. Власти заявили, что решение принято из-за резко возросшего числа людей, которые пытаются попасть в Финляндию со стороны РФ без необходимых документов. На следующий день был закрыт КПП «Вартиус» («Люття» в Карелии). 


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 ноября, что действия Финляндии вызывают глубокое сожаление. По его словам, раньше отношения двух стран были основаны на взаимоуважении, а теперь Хельсинки занял «исключительно русофобскую позицию».

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#финляндия #граница #рф
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