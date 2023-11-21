В Госдуме заявили о необходимости тестировать ИИ перед применением в медицине

Росздравнадзор впервые приостановил применение медизделия с искусственным интеллектом (ИИ) — системы анализов Botkin.AI. Она позволяет врачам обнаруживать патологии на снимках компьютерной томографии. Замглавы комитета Госдумы по здравоохранению Татьяна Соломатина объяснила Daily Storm, что для медицинских программ с использованием ИИ необходимо проводить клинические испытания.





«Должно быть разрешение на каждое медицинское изделие, программу [с использованием ИИ]. По сути дела, должны быть клинические испытания. Эти приборы должны пройти ровно то же самое, что проходят лекарственные препараты, прежде чем они пойдут на рынок», — заявила Daily Storm замглавы думского комитета по здравоохранению Татьяна Соломатина.





Парламентарий рассказала, что 20 ноября участвовала в заседании рабочей группы, которая изучает использование искусственного интеллекта в медицине.





«Все эти вопросы, безусловно, будут обсуждаться, потому что это должно быть отрегулировано на законодательном уровне — чтобы от этого [применения ИИ] не пострадали ни пациенты, ни врачи, которые используют данные методики», — подчеркнула Соломатина.





О решении Росздравнадзора приостановить применение Botkin.AI 21 ноября сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, ведомство посчитало, что эта разработка может причинить вред здоровью пациентов.