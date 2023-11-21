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В РПЦ призвали россиян не обращать внимания на стоимость презервативов
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Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее попросил ФАС выяснить причину роста цен на «резиновое изделие №2» Фото: Global Look Press / Bernd Leitner
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В РПЦ призвали россиян не обращать внимания на стоимость презервативов

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее попросил ФАС выяснить причину роста цен на «резиновое изделие №2»

Фото: Global Look Press / Bernd Leitner

Презервативы не спасут от страданий и смерти россиян, меняющих сексуальных партнеров. Такое мнение высказал Daily Storm замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя рост цен в стране на «резиновое изделие №2». Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее выразил удивление, что стандартная пачка из трех презервативов стоит в российской аптеке свыше 300 рублей, и попросил разобраться в ценах на этот товар Федеральную антимонопольную службу (ФАС).


«Чудовищная ложь в том, что промискуитет в комбинации с контрацепцией являются путем к счастью. На самом деле это путь к страданиям и смерти, несмотря на то, высокой или низкой является цена контрацептивов», — сказал Кипшидзе.


В РПЦ считают, что лучшая защита от ВИЧ, СПИДа и других заболеваний — создание брака и супружеская верность, отметил собеседник. Он добавил, что «потребительское общество создает ложную иллюзию, что половая распущенность может быть безопасной для человека».


«Но распространенные сейчас модели сексуального поведения, в которых другой человек становится не более чем ситуативным средством для удовлетворения похоти, являются не только саморазрушительными для личности, но и могут привести к смертельной болезни», — заключил Кипшидзе.


Парламентарий Хамзаев в письме к главе ФАС Максиму Шаскольскому обратил внимание, что в аптеках и магазинах, несмотря на импортозамещение, большую часть полок занимают презервативы, производимые в ЕС. Депутат сослался на мнение фармацевтов, которые уверены: секрет популярности этих марок — в рекламе.


По словам Хамзаева, на 95% рынок средств контрацепции в России принадлежит иностранным компаниям, а доля Reckitt Benckiser составляет более 60%. В 2019 году доля рынка более чем в 87% оставалась за Durex и Contex. Не более 4% была доля Vizit, Viva и Sico, у остальных компаний — менее процента.


Депутат напомнил, что неиспользование средств контрацепции приводит к нежелательной беременности, которая может нести негативные последствия для физического и психологического здоровья женщины, а также для отношений и благополучия семьи.


Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина ранее заявила НСН, что презервативы подорожали на фоне нестабильного курса рубля. Эксперт сообщила, что цепочки поставок из Европы удлинились, а сама перевозка также выросла в цене.


Если речь идет о презервативах производства Великобритании, то там логистика значительно подорожала, заметила Неволина. Она уточнила, что в случае с Китаем увеличилась стоимость самой перевозки товара, являющегося в России социально значимой продукцией. При этом у российских производителей нет шансов стабилизировать цены на презервативы, поскольку латекс все равно закупается за валюту, добавила эксперт.


Ирина Ульянова, эксперт в области регистрации лекарственных средств, в марте прошлого года указала на то, что производство презервативов по большей части расположено в Юго-Восточной Азии, в непосредственной близости от сырьевых источников. По словам Ульяновой, Индия, Малайзия и Китай обеспечат поставки, тем более что ведущие бренды там же и закупают продукцию.


При этом председатель совета директоров Армавирского завода резиновых изделий Евгений Пономаренко отметил, что по качествам и характеристикам российские презервативы полностью соответствуют международным стандартам. Пономаренко заверил, что на заводе используется импортное оборудование, а рецептура изготовления аналогична зарубежной. Уступают российские изделия иностранным лишь во внешнем оформлении — у них более скромная упаковка и названия, считает Пономаренко.

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#рпц #султан хамзаев #кипшидзе #презервативы #рост цен #фас
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