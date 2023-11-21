Управляющая «Зимней вишней» вышла на свободу из-за проблем со здоровьем

Мариинский городской суд в Кемеровской области освободил от наказания в виде лишения свободы управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, приговоренную к 13 годам и четырем месяцам по делу о пожаре в ТРЦ, из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба суда.





Решение суда вступило в силу 19 сентября. Судденок выпустили из-за того, что ее диагноз входит в перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы. Кроме того, состояние женщины в колонии ухудшалось, сообщили в суде.





Судденок освободили по обращению исправительного учреждения, где она отбывала наказание. Представитель медсанчасти пояснил, что проводить лечение осужденной в колонии невозможно, так как отсутствуют необходимые условия и лицензия, говорится в сообщении. На момент освобождения Судденок отбыла более половины срока наказания.





Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Было возбуждено четыре уголовных дела, по которым проходили обвиняемыми 15 человек. Все они получили реальные сроки.





В 2021 году Судденок приговорили к 13,5 года колонии, признав виновной в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности. В 2023-м наказание смягчили на два месяца.