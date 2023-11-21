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Управляющая «Зимней вишней» вышла на свободу из-за проблем со здоровьем
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Надежду Судденок приговорили к 13 годам и четырем месяцам, она отбыла более половины срока undefined
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Управляющая «Зимней вишней» вышла на свободу из-за проблем со здоровьем

Надежду Судденок приговорили к 13 годам и четырем месяцам, она отбыла более половины срока

Мариинский городской суд в Кемеровской области освободил от наказания в виде лишения свободы управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок, приговоренную к 13 годам и четырем месяцам по делу о пожаре в ТРЦ, из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба суда.


Решение суда вступило в силу 19 сентября. Судденок выпустили из-за того, что ее диагноз входит в перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы. Кроме того, состояние женщины в колонии ухудшалось, сообщили в суде.


Судденок освободили по обращению исправительного учреждения, где она отбывала наказание. Представитель медсанчасти пояснил, что проводить лечение осужденной в колонии невозможно, так как отсутствуют необходимые условия и лицензия, говорится в сообщении. На момент освобождения Судденок отбыла более половины срока наказания.


Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, из них 37 — дети. Было возбуждено четыре уголовных дела, по которым проходили обвиняемыми 15 человек. Все они получили реальные сроки.


В 2021 году Судденок приговорили к 13,5 года колонии, признав виновной в оказании услуг, не отвечающем требованиям безопасности, и нарушении требований пожарной безопасности. В 2023-м наказание смягчили на два месяца.

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#происшествие #зимняя вишня #пожар
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Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»