Медведев назвал Зеленского «бородатым недоразумением с нелепой головкой» после слов о покушениях

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал президента Украины Владимира Зеленского «убожеством», «бандеровским чучелом» и «бородатым недоразумением в зеленом». Так Медведев отреагировал на интервью Зеленского газете The Sun, заявившего о «пяти-шести покушениях» со стороны РФ.





Описывая видеоверсию интервью Зеленского, Медведев написал в своем Telegram-канале, что украинский лидер отвечал на вопрос о покушениях «хрипловатым голоском, мотая своей нелепой головкой». Экс-президент России назвал заявление Зеленского «цирком с конями».





Медведев добавил, что «вся эта дешевая бравада» наводит его на мысль о том, что у «дурачка» Зеленского вряд ли есть шансы дожить до старости, ведь размышления «иногда материальны».





В интервью президента Украины также спросили, воспользуется ли Киев «шансом» при случае устранить российского лидера Владимира Путина. Зеленский ответил, что между двумя странами идет конфликт и Украина имеет все права защищать свою землю. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что угрозам Киева не суждено осуществиться.