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Песков отреагировал на слова Зеленского об убийстве Путина
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Представитель Кремля заявил, что на Украине много раз словесно «покушались» на президента России, но у них ничего не выйдет undefined
Новости

Песков отреагировал на слова Зеленского об убийстве Путина

Представитель Кремля заявил, что на Украине много раз словесно «покушались» на президента России, но у них ничего не выйдет

На Украине неоднократно словесно «покушались» на президента России Владимира Путина, но на деле у них ничего не выйдет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об убийстве Путина.


Представитель Кремля также вновь выразил уверенность, что все цели специальной военной операции на Украине будут выполнены. Разговор с Песковым опубликовал ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.


Зеленский высказался о возможности убить Путина в интервью газете The Sun. Украинского лидера спросили, воспользуется ли Киев «шансом» устранить российского лидера, если он появится, на что тот ответил, что между двумя странами идет конфликт, и Украина имеет все права защищать свою землю.

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Зеленский рассказал о «пяти-шести покушениях» со стороны России и раскрыл детали плана «Майдан 3»

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Dailystorm - Зеленский рассказал о «пяти-шести покушениях» со стороны России и раскрыл детали плана «Майдан 3»
#дмитрий песков #рф #владимир зеленский #украина #владимир путин
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