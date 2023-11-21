Памфилова рассказала о «подонках» и «ждунах», которые за копейки дискредитируют выборы президента

Началась кампания по дискредитации выборов президента России, ее из-за рубежа ведут «за жалкие копейки» уехавшие «подонки», внутри страны этим занимаются «затаившиеся ждуны». Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на научно-практической конференции «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы» в Москве.





По словам председателя ЦИК, «подонки и ждуны» намерены сорвать предстоящие выборы. При этом Памфилова не хочет осуждать всех, кто по разным причинам покинул Россию, «не обливая грязью свою страну».





Она добавила, что Центризбирком не в первый раз сталкивается с подобными трудностями: во время голосования по поправкам к Конституции в 2020 году «систему пытались взорвать изнутри», но она выдержала.





Очередные выборы президента России должны пройти в марте 2024 года. Окончательное решение о дате голосования примет Совет Федерации в декабре 2023 года, после чего партии должны провести свои предвыборные съезды и выдвинуть кандидатов. Нынешний глава государства Владимир Путин пока публично не объявлял об участии в выборах.