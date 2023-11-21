Зеленский рассказал о «пяти-шести покушениях» со стороны России и раскрыл детали плана «Майдан 3»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия предприняла минимум пять-шесть попыток покушения на него. С таким утверждением глава государства выступил в интервью газете The Sun.





По словам украинского лидера, первая попытка покушения была пугающей, как первая вспышка COVID-19, но затем это стало привычным, как и коронавирус сейчас.





В интервью The Sun Зеленский также раскрыл подробности возможного российского плана «Майдан 3», целью которого, как он утверждает, является смещение его с поста президента. О «плане» украинский лидер упомянул на прошлой неделе.





Зеленский утверждает, что РФ проведет операцию до конца 2023 года. По словам украинского лидера, детали «плана» меняются и необязательно, что Россия намерена ликвидировать его. По утверждению Зеленского, Москва будет использовать «любые инструменты».





Президент Украины также исключил достижение мира с Россией «любой ценой», несмотря на тяжелое положение ВСУ на поле боя. По словам Зеленского, хотя украинцы устали от конфликта, они сейчас не требуют мира с РФ.