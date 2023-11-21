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Умер советский летчик Виктор Беленко, угнавший в Японию новейший перехватчик МиГ-25
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Бывший военный скончался в американском доме престарелых в возрасте 76 лет undefined
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Умер советский летчик Виктор Беленко, угнавший в Японию новейший перехватчик МиГ-25

Бывший военный скончался в американском доме престарелых в возрасте 76 лет

В США умер советский летчик Виктор Беленко, в 1976 году перелетевший в Японию на новейшем истребителе-перехватчике МиГ-25П. Об этом сообщает газета The New York Times. Беленко было 76 лет.


Издание пишет, что Беленко скончался еще 24 сентября в доме престарелых на юге штата Иллинойс. По словам его сына Пола Шмидта, смерть наступила после непродолжительной болезни.


Утром 6 сентября 1976 года старший лейтенант Беленко вылетел на МиГ-25П с приморского аэродрома Соколовка для полетного упражнения. Самолет снизился до высоты 30 метров, что позволило ему избежать обнаружения как советскими, так и японскими радарами, и после пересечения границы набрал высоту 6000 метров. Беленко приземлился в аэропорту Хакодате на острове Хоккайдо.


Японские и американские специалисты разобрали и изучили новейший самолет, затем его вернули СССР. Беленко получил политическое убежище в США, а позже и американское гражданство. В Советском Союзе летчика заочно приговорили к смертной казни.


В Соединенных Штатах Беленко сменил фамилию на Шмидт. Он работал в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств.


Свой поступок Беленко объяснил «жаждой свободы». Он говорил японской полиции, что жизнь в Советском Союзе не изменилась в сравнении с жизнью в Российской империи, где «не было свободы».

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#летчик #ссср #сша
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