Умер советский летчик Виктор Беленко, угнавший в Японию новейший перехватчик МиГ-25

В США умер советский летчик Виктор Беленко, в 1976 году перелетевший в Японию на новейшем истребителе-перехватчике МиГ-25П. Об этом сообщает газета The New York Times. Беленко было 76 лет.





Издание пишет, что Беленко скончался еще 24 сентября в доме престарелых на юге штата Иллинойс. По словам его сына Пола Шмидта, смерть наступила после непродолжительной болезни.





Утром 6 сентября 1976 года старший лейтенант Беленко вылетел на МиГ-25П с приморского аэродрома Соколовка для полетного упражнения. Самолет снизился до высоты 30 метров, что позволило ему избежать обнаружения как советскими, так и японскими радарами, и после пересечения границы набрал высоту 6000 метров. Беленко приземлился в аэропорту Хакодате на острове Хоккайдо.





Японские и американские специалисты разобрали и изучили новейший самолет, затем его вернули СССР. Беленко получил политическое убежище в США, а позже и американское гражданство. В Советском Союзе летчика заочно приговорили к смертной казни.





В Соединенных Штатах Беленко сменил фамилию на Шмидт. Он работал в качестве консультанта авиастроительных компаний и федеральных агентств.





Свой поступок Беленко объяснил «жаждой свободы». Он говорил японской полиции, что жизнь в Советском Союзе не изменилась в сравнении с жизнью в Российской империи, где «не было свободы».