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Либертарианец Михаил Светов усомнился в готовности нового президента Аргентины разорвать отношения с Россией
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По его словам, это противоречит курсу на открытую торговлю, которую декларирует Хавьер Милей undefined
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Либертарианец Михаил Светов усомнился в готовности нового президента Аргентины разорвать отношения с Россией

По его словам, это противоречит курсу на открытую торговлю, которую декларирует Хавьер Милей

Либертарианец Хавьер Милей, ставший президентом Аргентины, в ходе своей предвыборной кампании выступил за отказ от дальнейшего развития отношений с Бразилией, Китаем и Россией. Либертарианец Михаил Светов (признан иноагентом) заявил Daily Storm, что угрозы нового руководителя страны «не уйдут дальше слов».


Светов считает, что в сложившейся экономической ситуации этот разрыв приведет Аргентину к еще большей финансовой катастрофе и противоречит курсу на открытую торговлю, которую декларирует Милей.


По его словам, победа Милея на выборах выражает фрустрацию избирателей традиционными политическими силами и их нежеланием решать экономические проблемы страны. Он отметил, что за 80 лет Аргентину превратили в «несостоявшееся государство» с заоблачной инфляцией и крайне маленькими зарплатами.


При этом Светов полагает, что у аргентинского либертарианца небольшой шанс воплотить заявленные ранее реформы. Ведь он не контролирует аргентинский парламент и значительная часть региональной власти находится к нему в оппозиции, а системными методами в такой ситуации провести обещанные им реформы невозможно.


Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. Он подчеркнул, что РФ уважительно относится к выбору народа Аргентины.


Также Песков отметил, что РФ знает о предвыборных заявлениях Милея, однако Москва будет ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать уже после инаугурации.

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#аргентина #политика #рф
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