Либертарианец Хавьер Милей, ставший президентом Аргентины, в ходе своей предвыборной кампании выступил за отказ от дальнейшего развития отношений с Бразилией, Китаем и Россией. Либертарианец Михаил Светов (признан иноагентом) заявил Daily Storm, что угрозы нового руководителя страны «не уйдут дальше слов».





Светов считает, что в сложившейся экономической ситуации этот разрыв приведет Аргентину к еще большей финансовой катастрофе и противоречит курсу на открытую торговлю, которую декларирует Милей.





По его словам, победа Милея на выборах выражает фрустрацию избирателей традиционными политическими силами и их нежеланием решать экономические проблемы страны. Он отметил, что за 80 лет Аргентину превратили в «несостоявшееся государство» с заоблачной инфляцией и крайне маленькими зарплатами.





При этом Светов полагает, что у аргентинского либертарианца небольшой шанс воплотить заявленные ранее реформы. Ведь он не контролирует аргентинский парламент и значительная часть региональной власти находится к нему в оппозиции, а системными методами в такой ситуации провести обещанные им реформы невозможно.





Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва выступает за развитие двусторонних отношений между Россией и Аргентиной. Он подчеркнул, что РФ уважительно относится к выбору народа Аргентины.





Также Песков отметил, что РФ знает о предвыборных заявлениях Милея, однако Москва будет ориентироваться и судить по тем заявлениям, которые он будет делать уже после инаугурации.