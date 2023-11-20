В Астрахани 19 человек отравились наркотиками

В Астрахани с 17 по 20 ноября госпитализированы 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, двух пациентов выписали. Об этом сообщил Минздрав Астраханской области.





Сейчас на лечении в больнице находятся 17 человек, шесть из них в тяжелом состоянии. Остальные пациенты в состоянии средней степени тяжести, говорится в сообщении.





В то же время в МВД сообщили, что в полицию поступила информация о госпитализации 20 человек с признаками токсического отравления. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков.





Полицейские задержали в Ставропольском крае трех подозреваемых — граждан Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Их доставили в Астрахань.





Ранее Telegram-каналы писали о массовом отравлении метадоном в Астрахани. По их информации, все попавшие в больницу употребили наркотик из одной партии. Сейчас полицейские пытаются опросить тех госпитализированных, кто способен общаться, чтобы выяснить, где и как они купили запрещенные вещества.