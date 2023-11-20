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The Guardian: Зеленский обеспокоен «феноменом Черчилля» из-за отказа провести выборы весной 2024 года
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Украинский лидер опасается своего поражения на выборах после окончания конфликта с Россией undefined
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The Guardian: Зеленский обеспокоен «феноменом Черчилля» из-за отказа провести выборы весной 2024 года

Украинский лидер опасается своего поражения на выборах после окончания конфликта с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сильно обеспокоен «феноменом Черчилля», который связан с поражением на выборах успешного британского лидера военного времени. Об этом сообщает газета The Guardian, ссылаясь на источник.


Следующие президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года, но по Конституции их нельзя проводить во время военного положения. Звучали предположения, что Зеленский может попытаться устроить голосование, чтобы заручиться поддержкой перед новым этапом конфликта, но многие гражданские активисты отметили, что из-за боевых действий выборы провести невозможно, указывает издание. В начале ноября Зеленский заявил, что голосование сейчас «не ко времени».


В первый год конфликта с Россией украинцы объединились вокруг своего президента, «трепетали» от его руководства , но со временем поддержка начала ослабевать. Когда боевые действия закончатся, на Украине снова поднимут вопросы о действиях Зеленского перед СВО, пишет The Guardian, ссылаясь на заявления украинской оппозиции.


Уинстон Черчилль был премьером Великобритании в 1940-1945 годах. На парламентских выборах в июле 1945-го Консервативная партия, лидером которой был Черчилль, проиграла лейбористам, и премьер ушел в отставку. В 1951-м году Черчилль снова стал главой правительства, а покинул пост по состоянию здоровья в 1955-м.


В годы Второй мировой войны Черчилль был крайне популярен — его рейтинг никогда не падал ниже 78%. Эксперты отмечают, что качества премьера, благодаря которым он был успешным военным лидером, плохо подходили для того, чтобы руководить страной в мирное время.

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#специальная военная операция #владимир зеленский #украина #рф
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