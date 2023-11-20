Центробанк Армении: Местные банки сами решат, готовы ли они разместить российские POS-терминалы для оплаты по картам «Мир»

Центробанк Армении заявил, что местные банки сами решат, готовы ли они разместить российские POS-терминалы для операций с картами «Мир». Ранее стало известно, что российская платежная система «Мир» одобряет использование таких устройств за рубежом.





POS-терминал — это устройство для приема к оплате платежных карт.





«Коммерческие банки Республики Армения, действуя в рамках существующих правил и требований, при организации своих бизнес-процессов и управления рисками самостоятельно решают вопросы сотрудничества с международными платежными системами», — сообщила Daily Storm служба связей с общественностью армянского регулятора.





Центробанк «как регулирующий и надзорный орган» «подобные вопросы рассматривает исключительно с позиций обеспечения минимальных требований к управлению рисками и непрерывности процессов», добавили в пресс-службе регулятора.





14 ноября 2023 года глава российской Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал, что платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих POS-терминалов для оплаты за границей. Комлев отметил, что российские банки готовы размещать такие терминалы за рубежом.





В сентябре 2022 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила, что для продвижения карт «Мир» за границей регулятор и платежная система официально договариваются с иностранными банками, но процесс усложнился из-за риска санкций.