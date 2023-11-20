Новости
Новости 18+
St
Центробанк Армении: Местные банки сами решат, готовы ли они разместить российские POS-терминалы для оплаты по картам «Мир»
18+
Ранее стало известно, что платежная система «Мир» одобряет использование таких устройств за рубежом undefined
Эксклюзив Новости

Центробанк Армении: Местные банки сами решат, готовы ли они разместить российские POS-терминалы для оплаты по картам «Мир»

Ранее стало известно, что платежная система «Мир» одобряет использование таких устройств за рубежом

Центробанк Армении заявил, что местные банки сами решат, готовы ли они разместить российские POS-терминалы для операций с картами «Мир». Ранее стало известно, что российская платежная система «Мир» одобряет использование таких устройств за рубежом.


POS-терминал — это устройство для приема к оплате платежных карт.


«Коммерческие банки Республики Армения, действуя в рамках существующих правил и требований, при организации своих бизнес-процессов и управления рисками самостоятельно решают вопросы сотрудничества с международными платежными системами», — сообщила Daily Storm служба связей с общественностью армянского регулятора.


Центробанк «как регулирующий и надзорный орган» «подобные вопросы рассматривает исключительно с позиций обеспечения минимальных требований к управлению рисками и непрерывности процессов», добавили в пресс-службе регулятора.


14 ноября 2023 года глава российской Национальной системы платежных карт Владимир Комлев рассказал, что платежная система «Мир» одобряет использование российскими банками своих POS-терминалов для оплаты за границей. Комлев отметил, что российские банки готовы размещать такие терминалы за рубежом.


В сентябре 2022 года глава Центробанка России Эльвира Набиуллина говорила, что для продвижения карт «Мир» за границей регулятор и платежная система официально договариваются с иностранными банками, но процесс усложнился из-за риска санкций.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#деньги #центробанк #карта мир #армения
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»