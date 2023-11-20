Они имеют право агитировать: адвокат Стрелкова сказал, что сторонники бывшего министра обороны ДНР не должны бояться наказания

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на днях объявил о своих планах баллотироваться на президентских выборах в России в 2024 году. Адвокат Стрелкова Александр Молохов рассказал Daily Storm, что сторонники его подзащитного имеют полное право на политическую деятельность и агитацию, несмотря на то что с июня 2023 года Стрелков находится в СИЗО по подозрению в экстремизме.





«На сегодня в отношении него нет никакого вступившего в силу приговора, нет никакой статьи о том, что он экстремист. Он полностью обладает активным и пассивным избирательным правом, — сказал Молохов. — Я очень надеюсь, что в нашей стране закон обратной силы не имеет».





Стрелков (Гиркин) обвиняется по части 2 статьи 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».





«Даже если события будут развиваться по наихудшему сценарию, вменять в вину людям то, что они поддержали его кандидатуру, поставили свою подпись, на мой взгляд, незаконно», — добавил Молохов.





Дело может затянуться, отметил адвокат, так как сторона защиты рассчитывает, что ей удастся подвергнуть сомнению заключение экспертов в области психолингвистики.





«Мы намерены подключить своих экспертов, поставить под сомнение и добиваться экспертизы по новой», — сказал Молохов.





В данный момент следствие завершено, дело передано в прокуратуру города Москвы для утверждения обвинительного заключения. Если обвинительное заключение будет утверждено, дело передадут в Мосгорсуд.