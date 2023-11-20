Новости
Новости 18+
St
Экс-глава Клинского района Подмосковья получил 18 лет колонии по делу о преступном сообществе
18+
Трое сообщников Александра Постриганя приговорены к 5,5 и 12,5 года лишения свободы undefined
Новости

Экс-глава Клинского района Подмосковья получил 18 лет колонии по делу о преступном сообществе

Трое сообщников Александра Постриганя приговорены к 5,5 и 12,5 года лишения свободы

Клинский городской суд Московской области приговорил к 18 годам колонии бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, признав его виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, присвоении и легализации чужого имущества. Трое его сообщников получили от 5,5 до 12,5 года лишения свободы.


Следствие установило, что с августа 2003-го по июнь 2018 года Постригань, будучи главой Клинского района, создал преступное сообщество, в состав которого вошли его родственники, сотрудники администрации и бизнесмены. За почти 15 лет было совершено 16 тяжких преступлений, сумма причиненного ущерба составила минимум 72 миллиона рублей, сообщает Следственный комитет России.


За это же время Постригань и его сообщники присвоили различные объекты собственности, например детские сады, роддом, памятники культурного наследия и котельные. Всего в деле семь таких эпизодов. Общая стоимость легализованного имущества составила не менее 68 миллионов рублей.


В ходе расследования были арестованы и обращены в пользу государства сотни объектов недвижимости Постриганя и аффилированных с ним лиц на 10 миллиардов рублей. Ущерб государству полностью возмещен. Никто из фигурантов не признал вину.


В 2020 году Постриганя уже приговорили к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в 116 миллионов рублей. Сегодняшний приговор вынесен путем частичного сложения с уже назначенным наказанием.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Экс-главе района Подмосковья Постриганю дали 15 лет колонии за коррупцию

Он руководил Клинским районом Московской области с 1996-го по 2014 год 24 декабря 2020
Dailystorm - Экс-главе района Подмосковья Постриганю дали 15 лет колонии за коррупцию
#суд #подмосковье #преступление
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Таразевич А.А.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

На информационном ресурсе dailystorm.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»