Экс-глава Клинского района Подмосковья получил 18 лет колонии по делу о преступном сообществе

Клинский городской суд Московской области приговорил к 18 годам колонии бывшего главу Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, признав его виновным в мошенничестве, создании преступного сообщества, присвоении и легализации чужого имущества. Трое его сообщников получили от 5,5 до 12,5 года лишения свободы.





Следствие установило, что с августа 2003-го по июнь 2018 года Постригань, будучи главой Клинского района, создал преступное сообщество, в состав которого вошли его родственники, сотрудники администрации и бизнесмены. За почти 15 лет было совершено 16 тяжких преступлений, сумма причиненного ущерба составила минимум 72 миллиона рублей, сообщает Следственный комитет России.





За это же время Постригань и его сообщники присвоили различные объекты собственности, например детские сады, роддом, памятники культурного наследия и котельные. Всего в деле семь таких эпизодов. Общая стоимость легализованного имущества составила не менее 68 миллионов рублей.





В ходе расследования были арестованы и обращены в пользу государства сотни объектов недвижимости Постриганя и аффилированных с ним лиц на 10 миллиардов рублей. Ущерб государству полностью возмещен. Никто из фигурантов не признал вину.





В 2020 году Постриганя уже приговорили к 15 годам колонии, признав его виновным в получении крупной взятки и двух эпизодах превышения должностных полномочий. Также суд назначил экс-чиновнику штраф в 116 миллионов рублей. Сегодняшний приговор вынесен путем частичного сложения с уже назначенным наказанием.