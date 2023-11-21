Киллер Ореховской ОПГ по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу после 24 лет колонии

Киллер Ореховской организованной преступной группировки Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу из колонии в Мордовии, отбыв 24-летний срок, сообщают телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112». По их информации, убийца освободился в конце сентября.





Пронин входил в группу из трех человек, которая занималась убийствами по поручению Дмитрия Белкина, одного из лидеров Ореховской ОПГ. Самым громким преступлением группы считается расстрел следователя одинцовской прокуратуры Юрия Керезя в 1998 году. Подсудимые также стоят за неоднократными покушениями на одинцовского депутата Сергея Журбу.





В колонии Пронин женился на своем адвокате Наталье Куракиной, утверждает РЕН ТВ. Сейчас пара проживает на юге России, пишет «112».





Куракина запомнилась тем, что представляла интересы обвиняемой по делу о «пьяном мальчике», насмерть сбитом в подмосковной Балашихе в 2017 году.





На прошлой неделе стало известно об освобождении еще одного киллера Ореховской ОПГ — Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат, на счету которого 22 доказанных убийства. Он вышел из колонии, отбыв 24-летний срок.