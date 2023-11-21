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Киллер Ореховской ОПГ по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу после 24 лет колонии
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За время пребывания в тюрьме Олег Пронин женился на своем адвокате undefined
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Киллер Ореховской ОПГ по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу после 24 лет колонии

За время пребывания в тюрьме Олег Пронин женился на своем адвокате

Киллер Ореховской организованной преступной группировки Олег Пронин по прозвищу Аль Капоне вышел на свободу из колонии в Мордовии, отбыв 24-летний срок, сообщают телеканал РЕН ТВ и Telegram-канал «112». По их информации, убийца освободился в конце сентября.


Пронин входил в группу из трех человек, которая занималась убийствами по поручению Дмитрия Белкина, одного из лидеров Ореховской ОПГ. Самым громким преступлением группы считается расстрел следователя одинцовской прокуратуры Юрия Керезя в 1998 году. Подсудимые также стоят за неоднократными покушениями на одинцовского депутата Сергея Журбу.


В колонии Пронин женился на своем адвокате Наталье Куракиной, утверждает РЕН ТВ. Сейчас пара проживает на юге России, пишет «112».


Куракина запомнилась тем, что представляла интересы обвиняемой по делу о «пьяном мальчике», насмерть сбитом в подмосковной Балашихе в 2017 году.


На прошлой неделе стало известно об освобождении еще одного киллера Ореховской ОПГ — Александра Пустовалова по прозвищу Саша Солдат, на счету которого 22 доказанных убийства. Он вышел из колонии, отбыв 24-летний срок.

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РИА Новости: Из колонии вышел самый известный киллер 1990-х Саша Солдат

Он находился под стражей 24 года 18 ноября 2023
Dailystorm - РИА Новости: Из колонии вышел самый известный киллер 1990-х Саша Солдат
#киллер #опг #преступник
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