В Москве под рестораном нашли останки 10 человек

В 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы во время земляных работ найдены человеческие останки, в том числе 10 черепов и столько же фрагментов черепа, сообщает столичная прокуратура. По предварительным данным, возраст останков — 20-30 лет.





Фрагменты человеческих тел найдены на глубине 3,5 метра. На месте, где их откопали, раньше находился ресторан, сообщает ТАСС. Telegram-канал «112» пишет, что останкам может быть не 20-30 лет, как считает прокуратура, а 80, поскольку в годы Великой Отечественной войны в 1-м Сетуньском проезде находились военный госпиталь и бомбоубежище.





Ресторан, под которым нашли черепа, появился в 2012 году, до этого на территории были парковка и промзона, пишут другие каналы. Следователи проводят проверку.





20 ноября скелетированные останки человека нашли и на востоке Москвы — вблизи Большой Черкизовской улицы. Их откопали во время земляных работ.