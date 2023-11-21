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В Москве под рестораном нашли останки 10 человек
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Им примерно 20-30 лет, сообщила прокуратура undefined
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В Москве под рестораном нашли останки 10 человек

Им примерно 20-30 лет, сообщила прокуратура

В 1-м Сетуньском проезде на западе Москвы во время земляных работ найдены человеческие останки, в том числе 10 черепов и столько же фрагментов черепа, сообщает столичная прокуратура. По предварительным данным, возраст останков — 20-30 лет.


Фрагменты человеческих тел найдены на глубине 3,5 метра. На месте, где их откопали, раньше находился ресторан, сообщает ТАСС. Telegram-канал «112» пишет, что останкам может быть не 20-30 лет, как считает прокуратура, а 80, поскольку в годы Великой Отечественной войны в 1-м Сетуньском проезде находились военный госпиталь и бомбоубежище.


Ресторан, под которым нашли черепа, появился в 2012 году, до этого на территории были парковка и промзона, пишут другие каналы. Следователи проводят проверку.


20 ноября скелетированные останки человека нашли и на востоке Москвы — вблизи Большой Черкизовской улицы. Их откопали во время земляных работ.

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В Ленобласти мужчина нашел в лесу человеческий череп

Он обратился в полицию 30 июля 2023
Dailystorm - В Ленобласти мужчина нашел в лесу человеческий череп
#москва #останки #происшествие
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