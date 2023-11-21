Умер осужденный за взятку в миллион долларов экс-полковник СКР Михаил Максименко

Бывшего руководителя управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России Михаила Максименко, осужденного на 14 лет за коррупцию, нашли мертвым в колонии, сообщает ТАСС. Telegram-канал «112» пишет, что тело экс-полковника нашли в помещении для хранения вещей психиатрической лечебницы. Максименко было 50 лет.





По предварительным данным, экс-глава УСБ СКР покончил с собой, пишет канал «Судебные кроссовки». «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что Максименко во время командировок в Чечню получил множество травм, в том числе тяжелую контузию, от которых сильно мучился в колонии. Канал уточнил, что экс-полковник умер в исправительном учреждении в Нижегородской области. Адвокат Максименко Андрей Гривцов подтвердил РБК смерть своего клиента.





В 2020 году Максименко приговорили к 14 годам колонии и обязали выплатить штраф в 250 миллионов рублей по делу о получении взятки в миллион долларов от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). По версии следствия, полковник с подельниками получили деньги за освобождение из СИЗО фигуранта дела о перестрелке на Рочдельской улице в Москве Андрея Кочуйкова (Итальянца) и петербургского бизнесмена Бадри Шенгелии. Максименко также лишили звания полковника юстиции.