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«Нанесение максимального ущерба нашей стране»: Захарова отреагировала на новость о совместных учениях Сербии и НАТО
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Она также поделилась мнением о сотрудничестве альянса с Белградом Фото: Global Look Press / Максим Константинов
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«Нанесение максимального ущерба нашей стране»: Захарова отреагировала на новость о совместных учениях Сербии и НАТО

Она также поделилась мнением о сотрудничестве альянса с Белградом

Фото: Global Look Press / Максим Константинов

Президент Сербии Александр Вучич 21 ноября предложил властям провести совместные учения с НАТО. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила Daily Storm, что лучше всего свою позицию по данному вопросу смогут высказать сами граждане Сербии.


«Думаю, на этот вопрос лучше всего ответит народ Сербии», — риторически заметила Захарова.


Официальный представитель МИД РФ считает намерения военно-политического блока негативными по отношению к России.


«Что касается нашей оценки роли НАТО, то она опирается на исторические факты и современные реалии. НАТО — это военно-политическая блоковая структура, которая одной из своих основных целей обозначила нанесение максимального ущерба нашей стране», — заявила Захарова.


Ранее в СМИ начала распространяться новость о желании Белграда улучшить отношения с НАТО. Для этого планируется провести военные учения.


На юге Сербии под городом Буяновац 15-27 июня прошли международные тактические учения «Платиновый волк 23», в которых участвовали около 600 военнослужащих армии Сербии, США и еще восьми стран. Организаторы маневров — армия Сербии и Европейское командование Вооруженных сил США.

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#сербия #рф #мария захарова #нато #мид рф
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