Собянин сообщил, что в Москве с 24 ноября откроют катки с искусственным льдом

Катки с искусственным льдом будут открыты в Москве с 24 ноября. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, в парках, скверах и во дворах будут развлечения на любой вкус — катки, лыжные трассы, горнолыжные склоны и места для катания на снегоходах.





Например, в парке «Яуза» будут катки с искусственным льдом, лыжные трассы протяженностью 10 километров и снежные горки, включая самую большую естественную горку в городе у Ростокинского акведука. Градоначальник также уточнил, что два новых катка заработают в Парке 850-летия Москвы.





Кроме того, добавил мэр, в этом году москвичей будут ждать полюбившиеся в прошлые сезоны объекты зимнего отдыха и спортивные праздники. В том числе речь идет о бесплатном катке в парке Северного речного вокзала, лыжно-биатлонной трассе в «Лужниках», празднике «Зимний день Московского спорта» на этом же стадионе и зимнем сезоне проекта «Мой спортивный район» (катание на коньках для детей от 10 лет и взрослых).





Собянин также отметил, что в начале декабря власти украсят Москву яркими гирляндами и конструкциями, которые «добавят жителям настроения во время прогулок».