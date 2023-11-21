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Суд отказался снять с Муратова статус иноагента, тот на заседании привел слова Толстого о «мракобесии»
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Нобелевский лауреат счел, что доводы Минюста «годятся для пафосного некролога» undefined
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Суд отказался снять с Муратова статус иноагента, тот на заседании привел слова Толстого о «мракобесии»

Нобелевский лауреат счел, что доводы Минюста «годятся для пафосного некролога»

Замоскворецкий районный суд Москвы отказался исключить бывшего главреда «Новой газеты» (издание лишено лицензии), лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова из реестра иноагентов. Об этом сообщает РБК.


Минюст признал журналиста иноагентом 1 сентября. Ведомство объяснило свое решение тем, что Муратов участвовал в создании и публикации сообщений и материалов иноагентов, использовал зарубежные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике России.


На сегодняшнем судебном заседании Муратов, объясняя свое желание оспорить включение в реестр иноагентов, привел слова Льва Толстого о том, что «мракобесие ужасно, но мракобесы смешны». 


Журналист также заявил, что доводы Минюста «годятся для пафосного некролога». Адвокат журналиста Виталий Исаков отметил, что признание иноагентом «не может быть основано на субъективном усмотрении должностных лиц» ведомства.


Представитель Минюста Станислав Воробьев объяснил, что Муратов давал интервью иностранным структурам, расположенным в странах, совершивших против России недружественные действия. Среди таких государств он назвал Великобританию и Латвию.


Муратов покинул пост главреда «Новой газеты» 4 сентября на время суда с Минюстом из-за статуса иноагента. Врио главного редактора тогда стал заместитель Муратова Сергей Соколов. 16 ноября его избрали главредом издания.

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Минюст признал иноагентами главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и комика Руслана Белого

Всего в реестр включили девять физических и одно юрлицо 1 сентября 2023
Dailystorm - Минюст признал иноагентами главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и комика Руслана Белого
#дмитрий муратов #новая газета #иноагент
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