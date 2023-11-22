Израиль и ХАМАС договорились о временном прекращении огня и об освобождении части заложников

Израиль согласился заключить сделку с боевиками ХАМАС. В обмен на возвращение 150 израильтян, которые находятся в плену, власти передадут исламистскому движению палестинских заключенных и на четыре дня прекратят военные действия. Об этом сообщают местные газеты Times of Israel и Haaretz.





Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху указывает, что боевики обязались освободить «не менее 50 похищенных — женщин и детей». Там уточнили, что перемирие может быть продлено — на день за каждые 10 дополнительно освобожденных.





Haaretz со ссылкой на источник пишет, что обмен предполагает возвращение в Израиль 30 детей, восьми матерей и еще 12 женщин. В ХАМАС заявили, что число заключенных, которых собирается в ответ освободить израильская сторона, равняется 150.





Позже Минюст Израиля опубликовал список из 300 палестинских заключенных, которых, как сообщается, планируется освободить в рамках договоренностей.





Согласно информации властей, во время нападения 7 октября на израильские населенные пункты боевикам ХАМАС удалось захватить и увести в сектор Газа 239 человек, среди них около 40 человек — дети.





Новое обострение конфликта между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС началось утром 7 октября. Тогда по израильским городам было выпущено несколько тысяч ракет, подтвердили в ХАМАС. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи», а позднее официально объявил войну, введя пункт «40 алеф».