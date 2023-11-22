Минобороны: В небе над Крымом уничтожены три украинских беспилотника

Министерство обороны России отчиталось, что утром пресекло попытку Киева «совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ».





Украинская сторона пыталась ударить тремя беспилотниками. Они были уничтожены над Крымом дежурными силами ПВО, рассказали в ведомстве.





Россия много раз сообщала о попытках украинских военных атаковать Крым с помощью ракет и беспилотников. 18 октября Минобороны заявило, что уничтожены 28 беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.





29 октября в ведомстве заявили, что Украина пыталась нанести удары по объектам на территории РФ с помощью 36 беспилотников. Однако БПЛА были уничтожены силами ПВО над Черным морем и северо-западной частью Крыма.