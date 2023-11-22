Депутаты Мосгордумы рассмотрят бюджет столицы на три года

Депутаты Московской городской думы собрались на заседании по рассмотрению бюджета на 2024-й, а также плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщает агентство новостей «Москва».





Депутаты планируют рассмотреть шесть вопросов, в том числе проект постановления «О награждении почетными грамотами Московской городской думы», законопроект «О внесении изменений в закон города Москвы «О перечне земельных участков улично-дорожной сети города». Также они обсудят бюджет столичного Фонда обязательного медицинского страхования.





Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике уже рассмотрела и одобрила законопроект «О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», пишет издание.





21 июня мэр столицы Сергей Собянин сообщил о росте доходов бюджета Москвы на 6-7% c начала текущего года. Этот показатель превышает прогноз (4,5 %) примерно в полтора раза, отметил градоначальник. Он пообещал, что «все социальные обязательства и планы развития будут выполнены».