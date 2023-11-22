В Госдуме призвали посмертно наградить актрису Меньших, погибшую в ДНР во время концерта перед военными

Российская актриса и хореограф Полина Меньших погибла в ДНР во время обстрела ВСУ населенного пункта Кумачово в Старобешевском районе. Это произошло 19 ноября во время выступления Меньших перед военными в честь Дня ракетных войск и артиллерии. По мнению депутата Госдумы Елены Драпеко, Меньших достойна, чтобы ей посмертно присвоили звание заслуженной артистки России или орден Мужества.





Власти должны обязательно представить Меньших к награде, убеждена первый заместитель председателя думского комитета по культуре. «Московским властям надо подумать, как увековечить память этой погибшей актрисы. Может быть, назвать улицу, переулок или какое-то учреждение ее именем», — заявила Daily Storm Драпеко.





«Думаю, правительство Москвы может представить актрису к награде. Дать посмертно орден Мужества. Думаю, надо и [звание] заслуженной [артистки] ей присвоить. Это тоже награда государственная, — добавила парламентарий. — Власти Москвы, их комитет по культуре, должны подумать, как это сделать. Но это обязательно нужно сделать!»





Она также выразила соболезнования родным и близким погибшей. «Каждый из нас, кто едет туда [в ДНР и ЛНР], понимает, что он идет на риск. Я вот сегодня уезжаю в Донецк. Как себя побережешь, если оно [ракета] сверху падает. Все мы знаем, на что идем», — заключила депутат.





По словам очевидцев, 19 ноября одной ракетой бойцы ВСУ разбили машины волонтеров, второй — гримерку с артистами и сцену. Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале написал, что противник не прощает ошибок, в том числе концертов в ДК в зоне досягаемости снарядов.





Полине Меньших было 40 лет. Она родилась в Москве. Полина была хореографом, драматургом, руководителем театра этнотанца «Нежень» и театра-студии Lege artis (2001-2016). В 2022 году Меньших начала поддерживать российских военных, участвующих в СВО, и неоднократно приезжала выступать в Донбасс. В театре-студии «Портал» сообщили, что постановка мюзикла «Последнее испытание» 9 декабря будет посвящена памяти Меньших.