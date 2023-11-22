Певец Шарлот извинился за сожжение своего российского паспорта

Певец Эдуард Шарлот в ночь на 22 ноября вернулся из Армении в Россию и извинился за то, что ранее сжег паспорт гражданина РФ. Причиной этого поступка он назвал «осечку в понимании». Видео с извинениями музыканта появилось в Сети.





Шарлот заявил, что «был ошибочно помешан на ложной информации», а также попросил простить его и заверил, что «больше [поступать] так не будет».





По данным газеты «Известия», в отношении Шарлота могут быть возбуждены три административных дела: об умышленной порче документа, удостоверяющего личность; публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ; о мелком хулиганстве.





В июне, после прибытия в Армению, 25-летний певец опубликовал видео, на котором он сжигает российский паспорт. Артист раскритиковал проведение российской СВО и сказал, что не считает себя гражданином России и хочет отправиться на Украину. 13 ноября он заявил, что возвращается в РФ.