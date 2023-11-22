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«Я бы его обратно не пустил»: военный и музыкант Александр Ванюшкин отреагировал на возвращение в Россию певца Шарлота
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Ранее артист извинился за сожжение паспорта РФ Александр Ванюшкин
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«Я бы его обратно не пустил»: военный и музыкант Александр Ванюшкин отреагировал на возвращение в Россию певца Шарлота

Ранее артист извинился за сожжение паспорта РФ

Александр Ванюшкин Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Автор песни «333», подполковник в отставке Александр Ванюшкин прокомментировал новость о возвращении певца Эдуарда Шарлота в Россию. Ванюшкин считает, что уехавшие из России во время специальной военной операции люди, в том числе Шарлот, ничем не могут искупить свою вину.


«Если он уехал, то нет ему прощения. Я бы его вообще обратно не пустил. Особенно нет прощения тем, кто сжег паспорта российские», — сказал Ванюшкин Daily Storm. 


Ранее певец Шарлот покинул РФ и сжег российский паспорт. Он записал свой перформанс на видео и выложил кадры в Сеть. Музыкант заявил, что планирует отправиться на Украину. 


13 ноября стало известно о намерении скандального артиста вернуться на родину. Перед прилетом в Россию, по признанию отца Шарлота, он раскаивался в содеянном. 22 ноября полиция задержала музыканта в аэропорту.

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Певец Шарлот извинился за сожжение своего российского паспорта

В аэропорту Пулково его встретили полицейские 22 ноября 2023
Dailystorm - Певец Шарлот извинился за сожжение своего российского паспорта
#дискредитация армии #пулково #шарлот #музыканты
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