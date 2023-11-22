Глава СК Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить их в основном законе страны. Это мнение он высказал на конференции в Министерстве юстиции.





Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что Конституция не запрещает идеологию — в России признается «идеологическое многообразие».





Также, согласно пункту 2 статьи 13 Конституции, в РФ никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.





В последний раз голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля. Власти вынесли на голосование чуть более 200 поправок к основному закону. Самой резонансной стала поправка об «обнулении» президентских сроков Путина — нынешний глава государства сможет претендовать на высший пост в стране в 2024-м и 2030 году.





Согласно официальным данным, за поправки проголосовали почти 78% участников плебисцита, против — чуть больше 21%. Единственным регионом, который проголосовал против изменений, стал Ненецкий автономный округ.