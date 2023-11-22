Песков назвал идею Бастрыкина об идеологии в Конституции «мнением очень авторитетного человека»

Идея главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина внести в Конституцию России государственную идеологию является «мнением очень авторитетного человека», считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Вместе с тем он добавил, что в настоящее время позиции Кремля по данному вопросу нет.





Ранее Бастрыкин заявил, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить их в основном законе страны. Это мнение он высказал на конференции в Министерстве юстиции.





Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что Конституция не запрещает идеологию — в России признается «идеологическое многообразие».