Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа — святая обязанность. Кадры работы кабмина и главы государства показал телеканал «Россия 24».





Президент подчеркнул, что эвакуация россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке — «очень важная гуманитарная, благородная миссия» и «нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий».





Президент отметил, что в секторе Газа «ситуация давно уже вышла за грань критической». Он также рассказал, что заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек. 639 из этого числа — граждане России, 271 человек — их родственники.





Глава МЧС Александр Куренков заявил, что сектор Газа уже покинули 484 гражданина России и 87 их родственников с гражданством других государств. Ранее в ведомстве сообщали, что эвакуировали 550 человек, около половины из них — несовершеннолетние.