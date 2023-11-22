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Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа
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Заявки властям подали более 900 человек, отметил глава государства undefined
Новости

Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

Заявки властям подали более 900 человек, отметил глава государства

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что эвакуация граждан РФ из сектора Газа — святая обязанность. Кадры работы кабмина и главы государства показал телеканал «Россия 24».


Президент подчеркнул, что эвакуация россиян из зоны конфликта на Ближнем Востоке — «очень важная гуманитарная, благородная миссия» и «нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий». 


Президент отметил, что в секторе Газа «ситуация давно уже вышла за грань критической». Он также рассказал, что заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек. 639 из этого числа — граждане России, 271 человек — их родственники.


Глава МЧС Александр Куренков заявил, что сектор Газа уже покинули 484 гражданина России и 87 их родственников с гражданством других государств. Ранее в ведомстве сообщали, что эвакуировали 550 человек, около половины из них — несовершеннолетние.

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Калужский губернатор Шапша сообщил, что на территории региона разместят эвакуированных из Газы россиян

Область готова принять порядка 130 человек 19 ноября 2023
Dailystorm - Калужский губернатор Шапша сообщил, что на территории региона разместят эвакуированных из Газы россиян
#сектор газа #израиль #эвакуация #владимир путин
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