В Ульяновской области пассажирский поезд столкнулся с маневровым тепловозом, пострадали 25 человек

В Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск пассажирский поезд столкнулся с маневровым тепловозом, 25 человек пострадали, сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Позднее в РЖД подтвердили информацию об инциденте.





Там уточнили, что тепловоз столкнулся с пассажирским поездом №354 Пермь — Адлер в 14:49 мск на станции Бряндино. Машинист «успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось». Схода подвижного состава нет, отметили в РЖД.





По имеющейся информации, за медицинской помощью обратились 25 пассажиров, в том числе один ребенок. Причины происшествия устанавливаются, добавили в РЖД.





По данным «112», в пассажирском поезде находились 396 человек, из них 94 ребенка.