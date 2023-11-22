«Лучше бы начали с унитаза»: бывший вице-президент России Руцкой прокомментировал продажу на аукционе двери от подъезда дома Ельцина

В аукционном доме «Литфонд» сообщили, что входную дверь от подъезда дома, в котором в течение пяти лет жил первый президент России Борис Ельцин, выставили на торги. Начальная стоимость лота — полтора миллиона рублей. Бывший вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой со скепсисом воспринял эту новость, заметив, что лучше бы вначале выставили на аукцион унитаз из квартиры политика. Но, как считает Руцкой, может, «найдется дебил, который купит дверь от подъезда Ельцина».





«Господи, чему тут удивляться. Недавно выставили на продажу чернильный набор Ельцина по стартовой цене пять-шесть миллионов рублей. Сейчас дверь. Думаю, следующим будет, наверное, унитаз... Вообще-то, лучше бы начали с унитаза...» — заявил в беседе с Daily Storm бывший вице-президент России.





В свою очередь Руцкой посоветовал будущему победителю аукциона поставить покупку в туалете. «Честно говоря, сомневаюсь, что найдется покупатель. Хотя степень дебилизации в стране достаточно высока и ее уровень уже достиг апогея. Поэтому, может, найдется какой-то дебил, который обладает такими средствами и купит. Но я ему сразу рекомендую поменять дверь в туалет и повесить эту дверь», — сказал противник ГКЧП.





Он признался, что уже давно ничему не удивляется. По мнению Руцкого, россияне сейчас «живут между телевизором и холодильником». «При этом обладая тремя рефлексами. Первый из них — покушать, выпить, поспать и получить сексуальное удовольствие; второй — где украсть денег; третий — страх. Вот с этими тремя рефлексами достаточно большое количество людей живет между холодильником и телевизором. Впитывая все это жульничество, которое идет с экрана телевещания», — рассудил Руцкой.





14 декабря «Литфонд» проведет первые торги в новом филиале в Екатеринбурге. В доме 2 по улице 8 Марта Борис Ельцин проживал с 1972-го по 1977-й год. Также на аукцион выставили архив крупнейших уральских горнозаводчиков Строгановых, утраченный почти 100 лет назад. Среди топ-лотов — скульптура «Орфей» Эрнста Неизвестного для ТЭФИ за восемь миллионов рублей и икона «Вознесение Богоматери на небо», которую подарили сыну Николая ll Алексею (7,5 миллиона рублей).





Самым дорогим лотом оказалась фигура «Белые медведи на льдине» из мастерской Карла Фаберже. Начальная стоимость составляет 40 миллионов рублей. Всего на первые торги в Екатеринбурге было заявлено 220 лотов. Аукционы в уральском филиале «Литфонда» намерены проводить раз в месяц.