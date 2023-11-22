Мосгордума приняла бюджет Фонда ОМС, это позволит реализовать масштабные проекты

Московская городская дума приняла закон «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов». Решение было принято в ходе заседания муниципальных депутатов.

Из документа следует, что планируемый объем доходов бюджета фонда на 2024 год составит 454 миллиарда рублей, на 2025 год — 484,5, а на 2026-й — 514,85 миллиарда рублей. Столько же составят и расходы.





Основным источником, из которого пополняется бюджет фонда, — субвенция из бюджета Федерального фонда ОМС. Указывается, что на ее долю приходится в 2024 году 85,8%, в 2025-м и 2026 году — более 86% от общей суммы дохода бюджета фонда.





Основная статья расходов бюджета фонда — выполнение базовой программы ОМС. В структуре расходов бюджета на долю затрат по обеспечению медицинской помощи москвичам приходится более 90,5%. В том числе запланированы расходы на медпомощь москвичам на территории других субъектов РФ в рамках базовой программы ОМС в размере 3,2%.





Дополнительной статьей расходов Московского городского фонда ОМС является оплата медицинской помощи, оказанной гражданам, не идентифицированным и не застрахованным по ОМС, при заболеваниях и состояниях, включенных в базовую программу ОМС. Размер планируемых расходов составляет не более 1,5% от всех расходов фонда.





Суммарно с учетом средств фонда и городского бюджета на оказание медицинских услуг в ближайшие три года планируется потратить 1,8 триллиона рублей. Часть из них будет направлена на высокотехнологичную медпомощь, такую как операции с использованием робототехники, аппарата «Гамма-нож» и другие процедуры.





Депутат Мосгордумы Елена Самышина рассказала, что расходы на оказание высокотехнологичной помощи за счет средств бюджета города в 2024 году составят 14,5 миллиарда рублей. С учетом средств ОМС общая сумма будет более 34 миллиардов.





Мундеп Ольга Шарапова подчеркнула, что на реализацию госпрограммы «Столичное здравоохранение» на 2024 год выделят более 593 миллиардов рублей. Кроме того, в 2025-м и в 2026 году предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство новых корпусов городских больниц, а также проведение капитального ремонта приемных отделений других городских стационаров.