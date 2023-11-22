Вернувшийся в Россию певец Шарлот получил 13 суток ареста за мелкое хулиганство

Певец Эдуард Шарлот, вернувшийся в Россию, получил 13 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.





Молодому человеку также вменяли дискредитацию Российской армии и умышленную порчу документа, но данных по этим нарушениям в картотеке судов пока нет, пишет РИА Новости.





Шарлот в ночь на 22 ноября вернулся из Армении в Россию и извинился за то, что ранее сжег паспорт гражданина РФ. Причиной этого поступка он назвал «осечку в понимании». Видео с извинениями музыканта появилось в Сети. Шарлот утверждает, что «был ошибочно помешан на ложной информации». Он попросил простить его и заверил, что «больше [поступать] так не будет».





В июне, после прибытия в Армению, 25-летний певец опубликовал видео, на котором он сжигает российский паспорт. Артист раскритиковал проведение российской СВО и сказал, что не считает себя гражданином России и хочет отправиться на Украину. 13 ноября он сообщил, что возвращается в РФ.