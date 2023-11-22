Минобороны сообщило о ранении журналиста телеканала «Россия 24» Максудова в Запорожской области

В Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотника по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области.





В результате атаки украинских дронов корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов получил осколочные ранения, заявили в Минобороны.





По данным ведомства, сотрудник СМИ был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни ничего не угрожает. Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь, указали в ведомстве.