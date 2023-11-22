Экс-солист «Руки вверх!» Потехин посоветовал пойти в армию вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту

Бывший солист группы «Руки вверх!» Алексей Потехин призвал вернувшегося в Россию Шарлота пойти в армию. Так молодой человек сможет вернуть доверие россиян, заявил Потехин Daily Storm.





«Я думаю, что ему нужно пойти служить, чтобы обратно получить паспорт. Необязательно идти на СВО, но пусть служит Родине, отрабатывает российское гражданство», — cказал музыкант.





Потехин также обратился ко всем уехавшим из России после начала военной операции. Он считает, что если они решили вернуться в страну, «нужно заниматься делами, которые будут полезными для России».





Певец Эдуард Шарлот в ночь на 22 ноября вернулся из Армении в Россию и извинился за то, что ранее сжег паспорт гражданина РФ. Причиной этого поступка он назвал «осечку в понимании». Против него могут быть заведены три административных дела, сообщила газета «Известия».