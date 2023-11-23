В Германии прошли обыски у рейхсбюргеров, выступающих за восстановление в стране монархии

В восьми федеральных землях Германии 280 сотрудников полиции провели обыски у членов правоэкстремистского движения рейхсбюргеров, сообщает ARD. Отмечается, что в Баварии задержан их предполагаемый руководитель, фигурантами дела являются 20 человек.





Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о создании преступного сообщества. Участники движения рейхсбюргеров отрицают легитимность современной ФРГ и считают себя жителями Германской империи.





«Граждане рейха», как правило, придерживаются ультраправой идеологии и поддерживают конспирологические теории. Кроме того, они признают Германию в границах 1937 года с включением туда западной части современной Польши, части территории Литвы и Калининградской области РФ.





Известно, что в декабре прошлого года полиция задержала участников группировки. По информации властей, они собирались напасть на бундестаг в Берлине и свергнуть правительство ФРГ, а также возвести на престол одного из потомков монархов.