Бывшие рестораны «Макдоналдс» в Казахстане официально сменили название на I’M

Генеральный директор компании Food Solutions KZ, которая управляет сетью, Асет Машанов пояснил, что основой нового бренда стала философия «Я важен».





Из-за нарушения поставок американский офис «Макдоналдс» запретил покупать своему казахстанскому франчайзи фарш из России. Работа ресторанов тогда была временно приостановлена. В январе 2023 года точки заработали под вывесками «Мы открыты». В августе их заменили на имена сотрудников.





«Макдоналдс» ушел из России после начала СВО на Украине. Бизнес приобрел предприниматель Александру Говор. Рестораны были запущены под брендом «Вкусно — и точка».