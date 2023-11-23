Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за снегопада

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме из-за сильного снегопада. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.





Ранее в Москве продлили желтый уровень опасности из-за метели и гололедицы — с 15:00 23 ноября до 21:00 24 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.





Также до 10:00 24 ноября в городе сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за снегопада. Такие же предупреждения действуют и на территории Подмосковья.





23 ноября, по прогнозам синоптиков, будет снегопад, который к вечеру усилится. К утру 24 ноября может выпасть до 10 миллиметров осадков, предупредили метеорологи.