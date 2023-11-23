Участник «Квартета И» Демидов предложил походить пешком депутату Колесникову, потребовавшему поднять цены за проезд на транспорт

На заседании гордумы Екатеринбурга депутат Александр Колесников потребовал поднять цены за проезд на общественном транспорте, а тем жителям, кому такое не нравится, у кого нет денег, предложил ходить пешком. Участник «Квартета И» и уроженец Екатеринбурга Александр Демидов поделился с Daily Storm мнением о предложении земляка.





«Какие-то меры хамские, какие-то предложения хамские, — выразил возмущение Демидов, — я не поддерживаю».





«Сейчас в мире творится такой хаос и ужас, что ничему уже не удивляешься», — отметил Демидов. Актер также предложил Колесникову самому передвигаться пешком по городу.





Александр Колесников до этого уже прославился скандальными заявлениями. Он называл журналистов «бестолочами» и требовал платить за информационные поводы.

За это его в 2018 году исключили из фракции Екатеринбургской гордумы «Справедливая Россия».





В настоящее время Колесников возглавляет ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района». В своей декларации за 2019 года он указал, что имеет доход в 29 138 062 рублей и владеет недвижимостью в 1019 квадратных метров. Кроме того, у Колесникова есить два автомобиля японского производства.