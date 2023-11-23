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Участник «Квартета И» Демидов предложил походить пешком депутату Колесникову, потребовавшему поднять цены за проезд на транспорт
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Звезду кино из Екатеринбурга возмутило предложение депутата гордумы столицы Урала Александр Демидов
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Участник «Квартета И» Демидов предложил походить пешком депутату Колесникову, потребовавшему поднять цены за проезд на транспорт

Звезду кино из Екатеринбурга возмутило предложение депутата гордумы столицы Урала

Александр Демидов Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

На заседании гордумы Екатеринбурга депутат Александр Колесников потребовал поднять цены за проезд на общественном транспорте, а тем жителям, кому такое не нравится, у кого нет денег, предложил ходить пешком. Участник «Квартета И» и уроженец Екатеринбурга Александр Демидов поделился с Daily Storm мнением о предложении земляка.


«Какие-то меры хамские, какие-то предложения хамские, — выразил возмущение Демидов, — я не поддерживаю». 


«Сейчас в мире творится такой хаос и ужас, что ничему уже не удивляешься», — отметил Демидов. Актер также предложил Колесникову самому передвигаться пешком по городу.


Александр Колесников до этого уже прославился скандальными заявлениями. Он называл журналистов «бестолочами» и требовал платить за информационные поводы.

За это его в 2018 году исключили из фракции Екатеринбургской гордумы «Справедливая Россия».


В настоящее время Колесников возглавляет ООО «УК «РЭМП Железнодорожного района». В своей декларации за 2019 года он указал, что имеет доход в 29 138 062 рублей и владеет недвижимостью в 1019 квадратных метров. Кроме того, у Колесникова есить два автомобиля японского производства. 

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#депутат #екатеринбург #транспорт
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