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Жители Дагестана массово обращаются к властям с просьбой усыновить палестинских детей
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Республика ожидает прибытие порядка 150 беженцев из Газы 25-26 ноября Коллаж: Daily Storm
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Жители Дагестана массово обращаются к властям с просьбой усыновить палестинских детей

Республика ожидает прибытие порядка 150 беженцев из Газы 25-26 ноября

Коллаж: Daily Storm

В Дагестане местные жители активно поддерживают прибытие в регион беженцев из сектора Газа. Многие уже изъявили желание усыновить палестинских детей. Об этом рассказали Daily Storm в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Дагестана.


«К нам поступают звонки от владельцев магазинов, автозаправочных станций — хотят одеть, обуть полностью, спрашивают размеры, но пока у нас этих данных нет. Есть также очень много желающих усыновить палестинских детей, если они являются сиротами», — сказали в пресс-службе Минтруда и соцзащиты республики.


Пока что говорить об усыновлении рано, предупредили в пресс-службе: «Естественно, пока мы разговор об этом вести не можем. Вначале они должны приехать, по каждому человеку (ребенок или взрослый) будет составлен социальный паспорт. И исходя из этого мы уже будем дальше заниматься».


Заявки начали поступать, после того как 23 ноября ведомство открыло штаб сбора гуманитарной помощи беженцам из Газы. Всего ожидается прибытие порядка 150 палестинцев, уточнили в министерстве. Беженцы из Газы должны прибыть в Дагестан уже 25-26 ноября.


«Приблизительно известно, где будут размещать: это база «Леззет» (там в свое время принимали украинских беженцев) и приморская база «Дельфин». Сколько будет детей, мы не знаем. Сейчас все пока на стадии подготовки», — добавили в ведомстве.


21 ноября министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев сообщил, что прибывших в Дагестан беженцев из Палестины обеспечат трехразовым питанием, для каждого составят социальные паспорта. По словам министра, в местах размещения людей из Газы хорошие условия, есть отопление.

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#беженцы #палестина #сектор газа #дети #дагестан
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