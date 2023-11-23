Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк высказал мнение, что НАТО необходимо ввести «военный шенген» — зону свободного военного перемещения, аналогичную шенгенской, которая позволяет свободное передвижение войск внутри большей части Евросоюза.





Зольфранк призвал страны альянса быть «на шаг впереди» и «подготовить театр действий, до того как будет применена статья 5».





Согласно правилам, пункт 5 Североатлантического договора, который был подписан в 1949 году, требует от стран — участниц НАТО приходить на помощь любому натовскому государству, которое подверглось вооруженному нападению.





В сентябре заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России оставляют все меньше выбора, втягивая ее в прямой конфликт с НАТО «на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера».