Меркачева предложила отдавать потерпевшим выплаты заключенных, отправленных на СВО

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила отдавать потерпевшим выплаты заключенных, отправленных на специальную военную операцию. При этом отправка осужденных в зону боевых действий должна происходить только с согласия потерпевших, добавила правозащитница.





Меркачева рассказала Daily Storm, что выступает с двумя инициативами по поводу участвующих в спецоперации заключенных. «Одна из таких инициатив — чтобы в таких случаях спрашивали согласия потерпевших, родственников тех жертв, которых эти люди убили. И с согласия потерпевших уже тогда направляли [в зону СВО]», — пояснила она.





Второе предложение связано с выплатами назначенных судом компенсаций потерпевшим или родственникам убитых. «Если бы государство этот вопрос отрегулировало, например, если они [осужденные] возвращаются из этой зоны живы-здоровы, то у них же есть выплаты [за участие в СВО]. Пусть они эти выплаты отдают потерпевшим. Мне кажется, так было бы справедливо. А если они не возвращаются — чтобы это государство компенсировало», — считает правозащитница.





Ева Меркачева добавила, что эту тему еще не обсуждали в СПЧ.





Ранее стало известно о помиловании после участия в спецоперации Владислава Канюса, жестоко убившего в Кемерове Веру Пехтелеву. По информации родственников жертвы, Канюса якобы также освободили от выплаты четырех миллионов рублей компенсации семье погибшей.





СМИ сообщают, что после участия в СВО были помилованы убивший подростков сатанист Николай Оголобяк и съевший плоть своей жертвы Денис Горин.