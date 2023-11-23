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Меркачева предложила отдавать потерпевшим выплаты заключенных, отправленных на СВО
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При этом осужденных должны брать на службу в зону боевых действий только с согласия пострадавших от преступления Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
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Меркачева предложила отдавать потерпевшим выплаты заключенных, отправленных на СВО

При этом осужденных должны брать на службу в зону боевых действий только с согласия пострадавших от преступления

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Член Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева предложила отдавать потерпевшим выплаты заключенных, отправленных на специальную военную операцию. При этом отправка осужденных в зону боевых действий должна происходить только с согласия потерпевших, добавила правозащитница. 


Меркачева рассказала Daily Storm, что выступает с двумя инициативами по поводу участвующих в спецоперации заключенных. «Одна из таких инициатив — чтобы в таких случаях спрашивали согласия потерпевших, родственников тех жертв, которых эти люди убили. И с согласия потерпевших уже тогда направляли [в зону СВО]», — пояснила она.


Второе предложение связано с выплатами назначенных судом компенсаций потерпевшим или родственникам убитых. «Если бы государство этот вопрос отрегулировало, например, если они [осужденные] возвращаются из этой зоны живы-здоровы, то у них же есть выплаты [за участие в СВО]. Пусть они эти выплаты отдают потерпевшим. Мне кажется, так было бы справедливо. А если они не возвращаются — чтобы это государство компенсировало», — считает правозащитница.


Ева Меркачева добавила, что эту тему еще не обсуждали в СПЧ.


Ранее стало известно о помиловании после участия в спецоперации Владислава Канюса, жестоко убившего в Кемерове Веру Пехтелеву. По информации родственников жертвы, Канюса якобы также освободили от выплаты четырех миллионов рублей компенсации семье погибшей. 


СМИ сообщают, что после участия в СВО были помилованы убивший подростков сатанист Николай Оголобяк и съевший плоть своей жертвы Денис Горин.

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Глава СПЧ прокомментировал историю с помилованием убийцы Пехтелевой и отправкой его на СВО

Владислав Канюс, несколько часов убивавший свою бывшую девушку, отсидел около полугода вместо 17 лет 17 ноября 2023
Dailystorm - Глава СПЧ прокомментировал историю с помилованием убийцы Пехтелевой и отправкой его на СВО
#заключенные #сво #спч #меркачева
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